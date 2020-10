Milan, Romagnoli in gruppo: al derby dovrebbe esserci

MILANO – Nonostante siano ancora molte e pesanti le assenze in casa rossonera, mister Stefano Pioli può consolarsi con il recupero di Alessio Romagnoli. Il capitano oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, per la prima volta dall’infortunio accusato lo scorso luglio. Ci sono dunque molte possibilità che riesca a scendere in campo da titolare nella stracittadina, in programma sabato 17 ottobre a San Siro. Esclusa invece la presenza di Musacchio, i cui tempi di recupero sono un po’ più lunghi. Per quel che riguarda Duarte e Ibra, anche gli ultimi tamponi per il Covid sono risultati positivi, quindi non possono ancora ricominciare ad allenarsi a Milanello. Per Rebic, infine, c’è un cauto ottimismo: l’infortunio al gomito non è ancora del tutto guarito, ma potrebbe farcela per essere a disposizione di Pioli contro l’Inter.