Milan-Roma, i precedenti con l’arbitro Giacomelli

MILANO – Lunedì sera sarà Piero Giacomelli, della Sezione di Trieste, a dirigere l’incontro fra Milan e Roma a San Siro, valido per il posticipo del quinto turno di campionato. In carriera Giacomelli ha arbitrato in 16 occasioni la squadra rossonera: il bilancio è di 10 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte. La Roma, invece, è stata diretta 14 volte da questo arbitro e ha collezionato 9 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta (proprio contro il Milan, per 2-0, lo scorso 28 giugno).