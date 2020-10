MILANO – A sorpresa, in vista della sfida contro il Milan, la Roma ritrova Gianluca Mancini, risultato negativo agli ultimi due tamponi per il Covid dopo un solo giorno dalla positività. Il difensore giallorosso sarà quindi a disposizione di Paulo Fonseca lunedì sera a San Siro. Sempre tra le fila capitoline, però, mancherà nel reparto arretrato l’infortunato Chris Smalling. Davanti confermato Dzeko, supportato da Mkhitarian e Pedro.

IN CASA ROSSONERA – Stefano Pioli deve ancora fare a meno di Ante Rebic: il problema al gomito sinistro persiste e il croato salterà anche la partita di Europa League contro lo Sparta Praga. Così come Hakan Calhanoglu, che spera di riuscire a rientrare per la sfida di campionato contro l’Udinese, in programma domenica 1 novembre. Lunedì, rispetto alla gara di Glasgow, tornano dal primo minuto Calabria in difesa e Bennacer a metà campo, mentre sono ancora in corso i ballottaggi fra Saelemaekers e Castillejo sulla fascia destra e tra Leao e Krunic su quella sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao, Ibrahimovic.

ROMA (3-4-2-1): Mirante, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Bruno Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Mkhitarian, Pedro, Dzeko.