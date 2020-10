Calciomercato Milan, colpo Icardi: sta circolando una voce clamorosa!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – L’ultima sessione di calciomercato si è conclusa da poco, ma le voci continuano a circolare. L’ultima ipotesi sul mercato del Milan è davvero clamorosa: secondo quanto riferito dal portale specializzato calciomercato.it, i rossoneri starebbero pensando seriamente e Mauro Icardi per il futuro. L’ex nerazzurro sarebbe perfetto per condividere l’attacco con Ibra e prenderne il posto quando lo svedese deciderà di appendere gli scarpini al chiodo. Naturalmente si tratterebbe di un’operazione molto onerosa, su cui sono state fatte già diverse ipotesi.

I rossoneri proverebbero a strappare Icardi al PSG proponendo un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto. La prima tranche prevedrebbe un pagamento di 10 milioni di euro per il prestito, più un conguaglio da circa 40 milioni per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. Un vero affare, considerando il reale valore del giocatore. Icardi non ha mai trovato grande feeling con Tuchel e l’ambiente del PSG e potrebbe presto lasciare il club francese. Per il momento, si tratta soltanto di ipotesi, supportate però da alcuni eventi di casa Icardi.

"Senza amore non c'è derby. Congratulazioni ai miei amici del Milan" – questo il messaggio social di Wanda Nara, moglie e procuratrice di Icardi, dopo il derby vinto dai rossoneri. Un'esternazione che ha aperto a varie speculazioni di mercato, che non è detto non possano concretizzarsi nei prossimi mesi. L'unica cosa certa è che Icardi sarebbe il profilo perfetto per il Milan: ventisettenne, già abituato a fare la differenza in Serie A, sicuramente molto interessato a tornare a Milano. Un colpo del genere darebbe il vero segnale di ritorno a grandi livelli del Milan, che da troppo tempo sogna un botto di questa portata sul mercato.