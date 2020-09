Milan, rischia di saltare il ritorno di Bakayoko: super offerta del Psg

MILANO – Va avanti da oltre un mese la trattativa fra Milan e Chelsea per Tiémoué Bakayoko, ma un accordo ancora non c’è e sta diventando sempre più complicato raggiungerlo. Il club rossonero vorrebbe riportare il francese all’ombra del Duomo, ma gli ostacoli sono due: i londinesi sparano alto con il prezzo e, prima di acquistare, il Milan deve fare cassa sfoltendo il centrocampo. Inoltre nelle ultime ore, stando a quel che riferisce il tabloid britannico ‘The Sun’, si sarebbe inserito con determinazione il Paris Saint-Germain, tanto da aver presentato al Chelsea un’offerta per un prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato ad una cifra molto più alta di quella a cui arriverebbe il Milan. Attualmente, quindi, il rischio che sfumi il ritorno di Bakayoko è molto alto.