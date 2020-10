Milan, Rebic torna ad allenarsi col gruppo

MILANO – Giungono finalmente notizie confortanti per quel che riguarda Ante Rebic, infortunatosi al gomito sinistro ormai un mese fa, in occasione della trasferta a Crotone. L’attaccante croato, come riferisce gianlucadimarzio.com, oggi ha ricominciato ad allenarsi col resto della squadra. Giovedì sera, in Europa League contro lo Sparta Praga, non ci sarà, ma tornerà a disposizione di mister Pioli per la prossima gara di campionato, in programma domenica 1 novembre sul campo dell’Udinese.