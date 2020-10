Milan, Rebic salta anche il Celtic: Roma nel mirino

MILANO – E’ ancora alle prese con l’infortunio al gomito sinistro rimediato ormai quasi un mese fa Ante Rebic, che dovrà saltare anche la partita d’Europa League contro il Celtic, in programma a Glasgow giovedì sera. L’attaccante croato e lo staff medico rossonero preferiscono non forzare i tempi di recupero e, come riferisce l’edizione odierna di SportMediaset, ora l’obiettivo è tornare a disposizione di Pioli per la sfida di campionato con la Roma, lunedì sera, nel posticipo del quinto turno.