Milan, pronta l’offerta per Kabak: i dettagli

MILANO – Da ottobre è in corso il toto-difensore in casa rossonera. Il Milan, nella scorsa sessione di mercato, non è riuscito a completare il proprio organico con un innesto nel reparto arretrato, quindi proverà ad ingaggiare un centrale nella campagna acquisti invernale. I nomi sulla lista di Paolo Maldini e Frederic Massara sono molti, ma il preferito, secondo La Gazzetta dello Sport, è Ozan Kabak, turco classe 2000 dello Schalke 04. La società tedesca naviga in cattive acque finanziare e ha bisogno di fare cassa. Il cartellino di Kabak è valutato intorno ai 25 milioni di euro, ma il Milan gioca al ribasso. Sempre stando a ciò che riporta la Rosea, la dirigenza meneghina sarebbe pronta a mettere sul piatto un'offerta da 15 milioni per portare il turco all'ombra del Duomo a gennaio.