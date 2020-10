Milan, primo gol con la maglia rossonera per Diogo Dalot

MILANO – Grande partite per Diogo Dalot contro lo Sparta Praga. Il terzino portoghese è sceso in campo per la seconda volta in stagione da titolare, realizzando la sua prima rete con la maglia rossonera. Prestazione, condita anche da un assist (per Rafael Leao), che non ha fatto sentire l’assenza di Theo Hernandez, tenuto a riposo da Stefano Pioli in vista dei prossimi numerosi impegni. Un ulteriore segno di come nel Milan, attualmente, funzioni davvero tutto: gli acquisti si stanno rivelando di ottimo livello e, quando il mister opta per il turnover, chi va in campo dà un grande contributo e non fa rimpiangere i titolarissimi. Ma attenzione perché, dopo la grande vittoria in Europa League, sono arrivate anche alcune clamorose novità per il mercato rossonero. Esplode la bomba atomica, tenetevi forte: sta circolando un’indiscrezione pazzesca! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA