Milan, Pioli: “Che emozione andare a Belgrado. Ce la possiamo giocare con tutti”

MILANO – Attraverso i microfoni dell'ANSA, Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato così il sorteggio di Europa League: "Sarà emozionante tornare in una città come Belgrado, legata a una pagina storica del grande Milan. La Stella Rossa è una squadra ben strutturata, non a caso nel proprio campionato è prima in classifica con un largo vantaggio e in Europa ha svolto un bel cammino. Noi però abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Ci faremo trovare pronti".