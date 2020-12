Milan-Parma, i precedenti fra i due allenatori

MILANO – La sfida nella sfida questa sera si gioca in panchina, con Stefano Pioli e Fabio Liverani pronti ad affrontarsi per la terza volta in Serie A. I due precedenti sono andati in scena nella scorsa stagione, quando il tecnico romano era sulla panchina del Lecce. La gara d’andata, che coincise con l’esordio di Pioli al Milan, finì 2-2 a San Siro, mentre al ritorno il Diavolo vinse nettamente allo stadio Via del Mare, battendo la compagine salentina per 4-1. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<