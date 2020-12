Milan-Parma, alle 14 la conferenza di Pioli

MILANO – Domani sera Milan e Parma chiuderanno l’undicesimo turno di campionato, sfidandosi nel posticipo domenicale a San Siro. Oggi pomeriggio, alle ore 14, mister Stefano Pioli presenterà la partita parlando in conferenza stampa nel centro sportivo di Milanello. La conferenza sarà visibile su Milan Tv e sull’applicazione ufficiale del club rossonero, mentre sul nostro sito troverete la diretta testuale. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<