Milan, ora la stretta decisiva per Brahim Diaz

MILANO – L’acquisto di Sandro Tonali ha suscitato grandissimo entusiasmo nell’ambiente rossonero, ma il mercato del Milan non si ferma qui: nelle prossime ore verrà chiuso anche il colpo Brahim Diaz, in arrivo in prestito dal Real Madrid. L’esterno offensivo classe 1997 ha dato la propria disponibilità al trasferimento, ma non vuole che l’operazione si concretizzi a titolo definitivo, poiché punta a tornare al Real nella prossima stagione per conquistarsi la conferma nella squadra spagnola. Stando inoltre a quel che riferisce Il Corriere della Sera, Theo Hernandez avrebbe svolto un ruolo fondamentale per arrivare al “sì” di Brahim Diaz: il terzino francese avrebbe infatti contattato il suo ex compagno di squadra convincendolo ad accettare la proposta rossonera.