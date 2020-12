Milan, occasione Papu Gomez per il dopo Calhanoglu

MILANO – Mercoledì dovrebbe svolgersi un importantissimo confronto fra la dirigenza del Milan e l’agente di Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco ha il contratto in scadenza a giugno 2021, ma la distanza fra domanda e offerta per il rinnovo sembra essere ancora piuttosto ampia. La trattativa è molto complessa e l’ipotesi che il numero 10 e il club rossonero si separino a fine stagione è concreta. Di conseguenza, il Diavolo si sta già guardando attorno per cercare un sostituto. Una buona occasione potrebbe condurre ad Alejandro Gomez, capitano dell’Atalanta. Il rapporto con Gasperini si è ormai definitivamente rotto e la cessione dell’argentino appare inevitabile. “Quando me ne andrò si saprà tutta la verità”, ha scritto oggi tramite i social.

Dal punto di vista tattico, ma anche tecnico, Gomez sarebbe un sostituto perfetto di Calhanoglu. Nel corso degli anni ha dimostrato di essere uno dei calciatori di maggior qualità nel nostro campionato e non gli mancano né personalità, né esperienza. L'unico aspetto che potrebbe far tentennare la dirigenza meneghina riguarda l'età, dato che il Papu compirà 33 anni a febbraio, mentre il progetto milanista ruota attorno ai giovani. Tuttavia, quella che porta a Gomez rimane comunque una pista da tenere in seria considerazione.