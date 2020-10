Milan, non solo una difesa-bunker: anche l’attacco è super!

MILANO – Tra i principali campionati europei, la squadra con la difesa perforata meno volte gioca in Serie A ed è il Milan. L’intera fase difensiva rossonera ha fatto grandissimi progressi, tanto da aver subìto una sola rete (contro l’Inter) nelle prime quattro giornate. L’eccellente avvio di stagione, però, è dovuto anche ad un attacco molto prolifico, guidato da Ibrahimovic e arricchito da giocatori che quando vengono chiamati in causa si fanno trovare pronti, come Brahim Diaz. Non è un caso che il Milan, fra campionato ed Europa League (inclusi i preliminari), abbia segnato almeno due gol in dieci partite consecutive. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, ciò non accadeva persino dal 1964. Inoltre, in questo avvio di stagione sono andati in rete ben dieci giocatori diversi: Ibra, Brahim Diaz, Hauge, Theo Hernandez, Rafael Leao, Krunic, Colombo, Calhanoglu, Kessié e Saelemaekers. Numeri straordinari, che testimoniano una volta di più la crescita esponenziale che sta vivendo questa squadra.