Calciomercato Milan – Lo vogliono tutti: può prenderlo Maldini a gennaio!

Calciomercato Milan – “Il nuovo Modric” piace molto ai dirigenti rossoneri

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Qualora il cammino del Milan dovesse continuare ad essere questo, a gennaio potremmo vederne delle belle. L’obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche in Europa League i rossoneri puntano ad arrivare il più lontano possibile. Ecco allora che Massara e Maldini valutano diverse piste per il calciomercato di gennaio e potrebbero accontentare Pioli regalandogli qualche altro pezzo pregiato.

Lovro Majer, trequartista classe 1998 dotato di una tecnica sopraffina, sembrerebbe essere finito nei radar rossoneri. Negli ultimi giorni abbiamo sottolineato come Massara e Maldini si stiano mobilitando, con lungimiranza, nel costruire una squadra giovane, forte e con un ampio range di miglioramento negli anni. Majer sta facendo innamorare mezza Europa. Siviglia, Fiorentina, Borussia Dortmund, Leeds e Valencia sono sulle tracce del “nuovo Modric”. Adesso il giovane croato sembrerebbe sia finito anche nel mirino rossonero. Tanto che il Milan avrebbe già iniziato a muoversi.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, gli osservatori rossoneri hanno seguito con grande attenzione Dinamo Zagabria-Feyenoord in Europa League. Il gioiellino della Dinamo ha un contratto fino al 2023. Il ragazzo però si sente pronto ad affrontare nuove sfide e a fare il salto di qualità. Il campionato italiano è una tentazione per molti calciatori e Pioli lo accoglierebbe a braccia aperte. Ma non è ancora tutto. Maldini valuta anche nomi clamorosi: 12 mostri a costo zero, ecco chi può arrivare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA