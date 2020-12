Milan, non solo Gomez: altri due giocatori dell’Atalanta nel mirino

MILANO – La rottura fra Gian Piero Gasperini e Alejandro Gomez ha richiamato l’attenzione dei principali club italiani e non solo. Il fantasista argentino lascerà l’Atalanta a gennaio e su di lui ha puntato gli occhi anche il Milan. Tuttavia, stando a quel che riferisce calciomercato.com, la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino anche altri due giocatori della Dea: Matteo Pessina, centrocampista classe 1997 venduto proprio dal Milan alla società orobica e Sam Lammers, attaccante olandese approdato a Bergamo la scorsa estate. Quest’ultimo ha trovato sin qui pochissimo spazio e potrebbe esser ceduto dall’Atalanta già al termine di questa stagione. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<