Milan, non solo Brahim: si lavora anche al prestito di Jovic

MILANO – Dopo aver prelevato in prestito dal Real Madrid Brahim Diaz, il Milan sta cercando di condurre in porto un’altra operazione di mercato con il club spagnolo. Stavolta gli occhi dei dirigenti rossoneri sono puntati su Luka Jovic, centravanti serbo che il Real ha inserito nella lista dei cedibili. Stando a ciò che riferisce Tuttosport, il Milan avrebbe chiesto il prestito secco per una stagione, con l’idea di assegnare al classe ’97 il ruolo di vice-Ibrahimovic. I Blancos hanno preso in seria considerazione la proposta e nei prossimi giorni comunicheranno la loro decisione.