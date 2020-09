Calciomercato Milan, cessione sicura: ecco i soldi per il grande colpo!

Calciomercato Milan, cessione più vicina: arriva il tesoretto per il grande colpo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Finora la campagna acquisti rossonera ha vissuto il suo punto più alto con l'acquisto di Sandro Tonali. Il gioiellino ex Brescia è uno dei talenti più promettenti del panorama italiano, ma non è il solo a essere finito nel mirino di Maldini e soci. Il calciomercato del Milan infatti potrebbe decollare definitivamente con l'acquisto di Federico Chiesa, che resta il grande sogno dell'estate. La richiesta di Commisso è ancora altissimo: il numero uno viola pretende circa 70 milioni di euro per privarsi del suo gioiello più prezioso. La trattativa, a queste cifre, sembrerebbe davvero complessa per il Milan, che non può contare su una disponibilità economica così vasta. Ma il discorso potrebbe cambiare radicalmente se arrivassero fondi dal mercato in uscita. Gli esuberi a Casa Milan non mancano, ma la cessione su cui i dirigenti fanno maggior affidamento è quella di Lucas Paquetá. Il brasiliano è sulla lista dei cedibili da parecchio tempo, Maldini ha anche provato a inserirlo in diverse proposte di scambio, tra cui anche quella per lo stesso Chiesa. Quel che è sempre mancato è un'offerta di livello, che ora sembrerebbe sul punto di arrivare. Secondo quanto riferito da Sportitalia, il Lione avrebbe messo gli occhi su Paquetá. Il club francese dovrebbe a sua volta incassare parecchio dalle cessioni di alcuni dei suoi gioielli e quindi avere a disposizione le risorse per chiudere il colpo Paquetá a condizioni favorevoli al Milan. I rossoneri valutano il brasiliano circa 35 milioni di euro, cifra non casuale, che potrebbe dare una grossa mano nei negoziati per Chiesa. Le due operazioni potrebbero dunque essere legate: il sacrificio di Paquetá potrebbe regalare ai rossoneri un altro grande colpo, che proietterebbe il Milan verso ambizioni di livello sempre più alto. La situazione potrebbe diventare bollente verso la fine di settembre.