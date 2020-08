Milan, non solo Begovic: spunta un’altra ipotesi per il vice-Donnarumma

MILANO – Porte girevoli in casa rossonera: Pepe Reina è ufficialmente passato alla Lazio, mentre Alessandro Plizzari è stato ceduto in prestito alla Reggina. Di conseguenza il Milan è alla ricerca di un nuovo estremo difensore che possa ricoprire il ruolo di vice-Donnarumma. L’ipotesi attualmente più accreditata è il ritorno di Asmir Begovic, riserva di Gigio nella seconda metà della passata stagione e rientrato al Bournemouth per la fine del prestito. Tuttavia, stando a quel che riferisce il quotidiano Tuttosport, nelle ultime ore sarebbe spuntata la candidatura di Claudio Bravo, trentasettenne portiere cileno svincolatosi dal Manchester City.