Milan, Nastasic nome caldo per la difesa: avviati i contatti

MILANO – Che il Milan sia in cerca di un difensore centrale non è più un mistero, tanto che ieri sera Paolo Maldini lo ha dichiarato pochi minuti prima della partita contro il Bologna. La strada per arrivare a Nikola Milenkovic, il preferito della dirigenza rossonera, è totalmente in salita per via delle richieste economiche della Fiorentina: non meno di 30 milioni di euro. Un nome diventato molto caldo in questi giorni è quello di Cristoffer Ajer, norvegese classe 1998 in forza al Celtic, con cui si sta discutendo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per la retroguardia rossonera. Stando a quel che riferisce l'edizione odierna di SportMediaset, mister Pioli avrebbe espresso alla società il proprio gradimento per Matija Nastasic, difensore serbo dello Schalke 04. I contatti col suo procuratore, Fali Ramadani, sono già stati avviati e, anche in questo caso, si punta al prestito con opzione di riscatto.