Milan-Lione, ancora tutto fermo per la cessione di Paquetà

MILANO – Le prossime mosse sul mercato in entrata da parte del Milan, dipenderanno molto dalla partenza o meno di Lucas Paquetà. Il club deve infatti sfoltire l’organico e fare cassa: il principale candidato alla cessione è proprio il centrocampista brasiliano, che piace soprattutto al Lione. Una volta piazzato il classe ’97, il Milan andrà ad investire per un altro acquisto. Tuttavia, cedere Paquetà sta diventando piuttosto difficile. Al momento, infatti, nessuno sembra disposto ad accontentare la richiesta economica del Milan: 25 milioni di euro. Il Lione è interessato, ma non si è spinto sino a questa cifra. Stando a quel che riporta L’Equipe, il club francese continua a monitorare la situazione e, una volta definito l’acquisto di Facundo Pellistri dal Penarol, potrebbe affondare il colpo anche per il calciatore rossonero. Insomma, l’affare resta possibile, ma la chiusura del mercato comincia ad avvicinarsi e il tempo a disposizione è sempre meno.