News Milan, Di Marzio in diretta: “Maldini vuole chiudere nel weekend!”

News Milan, mercato: Di Marzio svela il piano rossonero

MILAN NEWS – Non c’è fretta, o meglio, non c’era fretta fino a qualche giorno fa. La positività di Duarte in contemporanea con gli infortuni di Romagnoli e Musacchio ha lasciato Stefano Pioli con due soli centrali a disposizione per la partita di Europa League contro il Bodo Glimt. Ora più che mai sarebbe fondamentale un affondo decisivo per regalare al tecnico del Milan un grande colpo in difesa. Sembrerebbe che la società si stia adoperando per chiudere in tempi brevissimi un’operazione in quel reparto.

Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport ha delineato la situazione difensore centrale per il club di via Aldo Rossi: “Il Milan deve accelerare ulteriormente per il difensore, a maggior ragione dopo la positività di Duarte. I rossoneri cercheranno di arrivare ad un centrale già nel fine settimana. Continuiamo a cavalcare la pista Nastasic, perché è quella più facilmente percorribile. Il Milan la attuerebbe con un prestito con diritto di riscatto. Se Fali Ramadani, che è a Milano, non riuscirà a convincere lo Schalke04 ad accettare questa formula, i rossoneri valuteranno altri profili”. Il calciatore serbo sembrerebbe essere in pole per vestire la gloriosa maglia del Milan, ma in queste ore bollenti di mercato i nomi nuovi fioccano.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, al Milan sarebbe stato offerto Antonio Rudiger, difensore tedesco del Chelsea. L'ex calciatore giallorosso ha uno stipendio abbordabile (3 milioni di euro) e potrebbe (anche lui) arrivare con la vantaggiosa formula del prestito con diritto di riscatto. Rudiger è stato offerto anche all'altra squadra di Milano. Se si vorrà puntare sul 27enne di Berlino, la tempistica sarà fondamentale.