Milan-Lille: Dalot, Tonali e Brahim pronti a tornare dal primo minuto. Le probabili formazioni

MILANO – Passata agli archivi la preziosa vittoria ottenuta a Udine, il Milan si prepara per un nuovo impegno europeo, in programma fra due giorni a San Siro contro il Lille. Una sfida fondamentale poiché, in caso di successo, la squadra di Pioli ipotecherebbe la qualificazione ai sedicesimi di finale. Il tecnico rossonero è pronto a schierare nuovamente dal primo minuto Dalot, Tonali e Brahim Diaz. Verso una maglia da titolare anche Ante Rebic. Di seguito, le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Tonali, Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

LILLE (4-4-2): Maignan, Celik, Fonte, Botman, Bradaric, Araujo, André, Sanches, Bamba, Ikoné, Yilmaz. Allenatore: Christophe Gualtier.