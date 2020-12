Milan, le ultime sulle condizioni di Ibrahimovic

MILANO – Giungono buone notizie da Milanello per quel che riguarda Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese sta recuperando dal problema muscolare accusato lo scorso 22 novembre al San Paolo contro il Napoli. Ieri ha svolto una nuova visita di controllo che ha dato esiti confortanti. Stando a quel che riferisce Sky Sport, Ibra potrebbe tornare a disposizione di mister Stefano Pioli domenica per il posticipo dell’undicesima giornata di campionato, in programma a San Siro contro il Parma. Inoltre, ci sono buone possibilità che per la sfida con gli emiliani rientri anche Rafael Leao, infortunatosi col Portogallo Under 21 nell’ultima sosta per le nazionali. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<