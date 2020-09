Milan, le ultime di formazione per domani

MILANO – Mister Pioli sta per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista del debutto stagionale del suo Milan, in programma domani sera a Dublino contro lo Shamrock Rovers. Il tecnico rossonero, fra infortuni e squalifiche, deve fare a meno di Romagnoli, Conti, Leao e Rebic. Una buona notizia giunge però da Ibra, il quale ha recuperato da una contusione rimediata nelle scorse settimane ed è a disposizione per giocare dal primo minuto. Nel tridente alle sue spalle Calhanoglu e Castillejo sono certi della titolarità, mentre è in corso un ballottaggio serrato fra Saelemaekers e Brahim Diaz per il posto sulla fascia sinistra. A centrocampo confermati Kessié e Bennacer, con Tonali in panchina. In difesa scelte obbligate. Ecco la probabile formazione.

(4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic.