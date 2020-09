News Milan – Mercato: colpo dal Barcellona? Maldini ci riprova!

News Milan, è tornato di moda il calciatore in forza al Barcellona

MILAN NEWS – Dopo aver chiuso acquisti importanti a centrocampo e sulla trequarti, i fari della dirigenza del Milan sono ora puntati sul reparto difensivo, dove è necessario acquistare un centrale che possa completare il reparto. Kjaer, Romagnoli e Gabbia sono sicuri di rimanere, mentre almeno uno tra Duarte e Musacchio è destinato a partire. Le piste più calde per il ruolo di spalla del capitano rossonero rimangono Milenkovic e Pezzella della Fiorentina e Fofana del Saint Etienne, ma nelle ultime ore sarebbe tornato di moda anche un altro nome molto interessante.

Stiamo parlando di Jean-Clair Todibo, difensore del Barcellona. Come riporta Mundo Deportivo, il club di via Aldo Rossi sarebbe ancora interessato all’ex Tolosa e potrebbe considerarlo una valida alternativa agli altri nomi più costosi. Perché piace tanto il giovane difensore del Barca? E’ presto detto. Todibo possiede una caratteristica che lo renderebbe il profilo ideale nello scacchiere di Pioli: è in grado di ricoprire sia il ruolo di difensore centrale che, all’occorrenza, di mediano davanti alla difesa.

Insomma il giocatore polivalente che qualsiasi allenatore vorrebbe nella propria squadra. In passato il Milan aveva già chiesto informazioni ai catalani, ma si era visto sparare dai blaugrana 25 milioni di euro per il suo cartellino. Negli ultimi giorni di mercato però, quando anche i grandi club sono chiamati a compiere determinate riflessioni, il prezzo del classe ’99 francese potrebbe drasticamente diminuire. Maldini a quel punto potrebbe approfittarne per portare a Milanello un calciatore dal sicuro avvenire. Ma non è finita qui. Nel frattempo infatti, Maldini sogna anche altri 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA