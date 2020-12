Milan-Lazio, domani parlerà Pioli in conferenza: i dettagli

MILANO – Dopo aver ritrovato la vittoria, battendo 2-1 il Sassuolo al Mapei Stadium con le reti di Rafael Leao e Alexis Saelemaekers, il Milan si prepara a tornare in campo per l’ultima partita di questo 2020. Mercoledì sera, infatti, arriverà a San Siro la Lazio, reduce dalla vittoria casalinga ottenuta ai danni del Napoli. Poi ci sarà una sosta di dieci giorni, prima di ricominciare il 3 gennaio 2021. Quella contro la Lazio è sempre una sfida speciale per Stefano Pioli, il quale ne è stato l’allenatore per due anni, dal 2014 al 2016. Proprio il tecnico emiliano presenterà la partita domani pomeriggio, in conferenza stampa, nel centro sportivo di Milanello. L’appuntamento sarà alle ore 14.30 e verrà trasmesso su Milan Tv e sull’applicazione ufficiale del club rossonero. Sul nostro sito troverete la diretta testuale. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<