Milan, Laxalt verso la conferma: sarà ancora lui il vice-Theo

MILANO – Nel mese di agosto c’è stato un incontro fra Milan e Lokomotiv Mosca per discutere di Diego Laxalt ma, quello che inizialmente sembrava un trasferimento molto probabile, non si è concretizzato. La società rossonera aveva infatti inserito l’uruguayano nella lista dei cedibili e il club russo aveva provato a sondare il terreno. L’accordo tuttavia non è stato trovato e, successivamente, non sono più giunte proposte concrete per il laterale classe ’93. Oggi, a due settimana dalla chiusura del mercato, sta prendendo sempre più quota l’ipotesi della permanenza di Laxalt. Sarà quindi ancora lui, salvo colpi di scena, il vice-Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro.