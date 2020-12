Milan, l’attaccante del futuro potrebbe arrivare dall’Olanda

MILANO – Lo scorso 22 novembre Zlatan Ibrahimovic si è infortunato nella partita contro il Napoli al San Paolo. Nonostante sembrava che potesse tornare entro la fine dell’anno, una ricaduta in allenamento lo ha fermato di nuovo, posticipando il suo rientro in campo direttamente al 2021. Fortunatamente, però, il Milan se l’è cavata egregiamente anche senza il suo principale punto di riferimento. Il dato sui gol segnati, infatti, è impressionante: in sei gare senza Ibra, contro Fiorentina, Sampdoria, Parma, Genoa, Sassuolo e Lazio, la compagine meneghina ha realizzato la bellezza di tredici reti. Più di due gol a partita. A dimostrazione di come il Milan stia diventando una squadra davvero completa, che non dipende soltanto da Ibrahimovic.

Mentre Pioli attendi di poter riavere a disposizione il proprio centravanti, la dirigenza ragiona in ottica futura. La volontà è indubbiamente quella di proseguire con Zlatan, proponendogli il rinnovo del contratto che, attualmente, scade a giugno 2021, ma occorre anche pensare al Milan che verrà. Ibra va verso i 40 anni e inevitabilmente bisogna cerca un giocatore che possa raccogliere la sua eredità. Sul taccuino di Maldini e Massara ci sono già diversi nomi. Stando a quel che riferisce calciomercato.com, uno dei profili maggiormente apprezzati, in vista della prossima estate, è quello di Donyell Malen, centravanti olandese del PSV Eindhoven.

Classe 1999, è cresciuto nelle giovanili dell'Ajax, per poi passare a quelle dell'Arsenal. E' una prima punta, ma può svariare su tutto il fronte offensivo, adattandosi a giocare anche come ala o, all'occorrenza, da trequartista. Nel 2017 è stato acquistato dal PSV, il quale lo ha aggregato alla prima squadra nell'anno seguente. Con la maglia biancorossa ha vinto un campionato e ha realizzato 28 reti in 62 presenze nell'Eredivisie. Il suo procuratore è Mino Raiola, con cui il Milan sta trattando proprio il rinnovo di Ibra, oltre a quello di Gigio Donnarumma. I buoni rapporti con il super agente italo-olandese, potrebbero agevolare il Milan qualora decidesse di bussare davvero alla porta del PSV Eindhoven per Donyell Malen.