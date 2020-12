Milan, Kjaer e Ibra potrebbero esserci col Sassuolo

MILANO – Nelle ultime settimane, in casa rossonera, l’assenza di Simon Kjaer si è fatta sentire ancor di più rispetto a quella di Zlatan Ibrahimovic. Infatti, anche senza il centravanti svedese il Milan è sempre andato in rete, segnando due gol a partita. Invece in difesa si sono palesate grandi lacune. Non è un caso che nelle tre partite di campionato giocate senza Kjaer, contro Sampdoria, Parma e Genoa, il Milan abbia subìto ben cinque gol. Tuttavia, il centrale danese potrebbe tornare a disposizione di Pioli nella prossima gara, in programma domenica in casa del Sassuolo. Allo stesso modo ci sono buone possibilità che anche Ibra riesca a recuperare, riprendendo il proprio posto al centro dell’attacco. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<