Milan, incontro fra Maldini e l’agente di Florentino Luis

MILANO – Non è un mistero che dopo aver acquistato Sandro Tonali, il grande obiettivo di mercato del Milan per il centrocampo sia Tiémoué Bakayoko. Da diverse settimane il club sta trattando con il Chelsea per riportare all'ombra del Duomo il francese ma, nonostante vi sia un'intesa di massima sulla base del prestito con opzione di riscatto, non è ancora arrivata la definitiva fumata bianca. Nel frattempo i dirigenti rossoneri si stanno guardando intorno per cercare delle alternative e, qualora non dovesse concretizzarsi il ritorno di Bakayoko, in cima alla lista dei desideri potrebbe salire Florentino Luis, centrocampista del Benfica. Il ragazzo è monitorato già da parecchi mesi e stando a quel che riferisce calciomercato.com, oggi ci sarebbe stato in un albergo di Milano un incontro fra Paolo Maldini e l'agente del giovane portoghese.