Milan inarrestabile: 19 partite consecutive senza perdere

MILANO – Il Milan può godersi la sosta guardando le altre squadre dall’alto verso il basso, a braccetto con l’Atalanta. La compagine meneghina e quella orobica sono infatti in cima alla classifica a punteggio pieno, con tre vittorie in altrettante partite. Inoltre, il Milan ha vinto anche le tre sfide disputate nei preliminari d’Europa League ed è reduce da ben 19 risultati utili consecutivi, in tutte le competizioni tra la passata stagione e quella attuale. L’ultimo passo falso risale allo scorso 8 marzo quando, appena prima della sospensione temporanea del campionato 2019/2020, i rossoneri persero in casa contro il Genoa. Da quel momento la squadra di Pioli non ha più provato il sapore della sconfitta e ha inanellato una serie straordinaria di risultati, che resiste tutt’ora.