Milan in emergenza, moltissime assenze contro la Lazio

MILANO – Il Milan, battendo 2-1 il Sassuolo al Mapei Stadium, ha ottenuto la nona vittoria in questo campionato, con le reti di Rafael Leao e Alexis Saelemaekers. La squadra rossonera ha anche mantenuto la propria imbattibilità per la venticinquesima gara consecutiva in Serie A. Ci sono, però, anche delle note stonate in questo pomeriggio, come il cartellino giallo rimediato da Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano era diffidato, di conseguenza salterà la prossima partita, in programma fra tre giorni a San Siro contro la Lazio. Inoltre, è in dubbio anche la presenza di Sandro Tonali. Quest'ultimo oggi è uscito dal campo per un risentimento muscolare e domani verranno valutate meglio le sue condizioni. La lista degli indisponibili diventa quindi sempre più folta. Contro la squadra biancoceleste, infatti, oltre a Kessié e forse Tonali, mancheranno sicuramente Zlatan Ibrahimovic, Ismael Bennacer, Simon Kjaer e Matteo Gabbia. Per quanto riguarda invece Ante Rebic, c'è qualche possibilità che riesca a recuperare.