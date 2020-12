Milan, il Manchester United accelera per Calhanoglu

MILANO – Sono giorni decisivi in casa rossonera per capire dove sarà il futuro di Hakan Calhanoglu, il quale è ancora in scadenza il prossimo 30 giugno. La trattativa per il rinnovo è stata avviata e nelle scorse settimane c’è stato un colloquio fra la dirigenza del Milan e Gordon Stipic, procuratore del fantasista turco. I contatti sono costanti, ma l’accordo non è ancora arrivato. Il progetto rossonero convince Calhanoglu e il Milan, dal canto proprio, vuole continuare a puntare sul numero 10 classe 1994, diventato ormai essenziale nello scacchiere di Stefano Pioli. In questa stagione, fra campionato ed Europa League, ha totalizzato diciassette presenze (di cui quindici da titolare), condite da otto assist e due gol. Nella scorsa partita, contro la Lazio a San Siro, ha trovato la prima rete in campionato, andando a segno dal dischetto. Il nodo da sciogliere, per condurre la trattativa alla fumata bianca, riguarda le cifre del nuovo contratto. Il problema, insomma, è soltanto economico.

Stando alla Gazzetta dello Sport, Hakan e il suo agente avrebbero chiesto un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione più bonus, mentre il Milan si sarebbe spinto sino a 3 milioni e mezzo: una proposta che garantirebbe comunque al giocatore un aumento del 40% rispetto all'attuale stipendio. La distanza, quindi, non è incolmabile ma c'è. E il tempo stringe. Infatti, qualora Calhanoglu decidesse di non rinnovare col Milan, dal primo febbraio 2021 sarebbe libero di accordarsi con un'altra squadra, per poi unirvisi a costo zero a luglio. Sempre secondo quel che riferisce la Rosea, fra le molte pretendenti c'è anche il Manchester United. I Red Devils sembrano infatti intenzionati a cedere Paul Pogba al termine di questa stagione e avrebbero puntato gli occhi proprio sul numero 10 del Milan.