Milan, il derby si avvicina: la probabile formazione

MILANO – Fra tre giorni ricomincerà il campionato, fermatosi per far spazio alle partite delle Nazionali. Il Milan affronterà l’Inter a San Siro nel derby meneghino, cercando non solo di ottenere la supremazia cittadina, ma anche di consolidare il primato in classifica. Mister Pioli ritroverà Ibrahimovic in attacco e Romagnoli in difesa, ma non avrà a disposizione Duarte e Gabbia per il Covid e Musacchio per infortunio. Inoltre, Ante Rebic non ha ancora pienamente recuperato dal problema al gomito e, se riuscirà ad essere convocato, partirà comunque dalla panchina. Sulla linea della trequarti, quindi, spazio a Brahim Diaz, Calhanoglu e uno fra Castillejo e Saelemaekers (con quest’ultimo in vantaggio). Ecco la probabile formazione rossonera.

(4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz, Ibrahimovic.