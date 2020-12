Milan, il Celtic fissa il prezzo per Edouard

MILANO – Tra i profili valutati in attacco dalla dirigenza rossonera c’è anche quello di Odsonne Edouard, centravanti del Celtic. Francese classe 1998, cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain, è approdato a Glasgow nell’estate del 2017, diventando l’acquisto più oneroso nella storia del club scozzese il quale, per acquistarlo a titolo definitivo, ha versato undici milioni e mezzo nelle casse del PSG. Il Milan ha avuto modo di monitorare molto da vicino questo giocatore in Europa League. In questa stagione, infatti, i rossoneri hanno affrontano gli scozzesi due volte nel Girone H della competizione continentale. Nella sfida di ritorno, andata in scena lo scorso 3 dicembre a San Siro, Edouard è anche andato a segno. Con la maglia biancoverde ha segnato cinquanta reti in ottantotto presenze nella Scottish Premiership. Anche in Nazionale ha fatto grandissime cose, tanto da diventare il miglior marcatore nella storia della Francia Under 21, realizzando ben quindici gol in dieci partite. Nel 2015, inoltre, ha vinto l’Europeo Under 17. Con la Nazionale Maggiore, tuttavia, non ha ancora esordito.

Paolo Maldini e Frederic Massara lo stimano molto e lo porterebbero volentieri all’ombra del Duomo già a gennaio, assegnandogli il ruolo di vice-Ibrahimovic. Stando però a quel che riferiscono in Scozia, il Celtic spara alto col prezzo. Secondo il Daily Record, la società di Glasgow chiede una cifra intorno ai trenta milioni di euro per far partire il proprio centravanti. Una somma decisamente eccessiva per un giocatore che, in questo Milan, sarebbe un gregario e non un titolare fisso. Difficile quindi che Edouard sbarchi a Milano, quantomeno nella prossima campagna acquisti. Lo scenario potrebbe invece cambiare al termine della stagione, soprattutto se il giocatore chiedesse al Celtic la cessione per approdare in un grande campionato. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<