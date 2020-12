Milan, Ibrahimovic assente col Genoa: si spera nel recupero per domenica

MILANO – Domani sera il Milan sarà impegnato nel turno infrasettimanale sul campo del Genoa, ma dovrà fare a meno di diversi giocatori a causa dei molteplici infortuni che si sono susseguiti nelle ultime settimane. Oltre a Matteo Gabbia, Ismael Bennacer e Simon Kjaer, anche Zlatan Ibrahimovic sarà assente allo Stadio Marassi. L’attaccante svedese ieri ha ricominciato ad allenarsi in gruppo, ma sente ancora un po’ di dolore alla coscia sinistra. Di conseguenza non verrà rischiato per la sfida col Grifone, ma Stefano Pioli proverà quantomeno ad inserirlo nella lista dei convocati per la partita di domenica prossima contro il Sassuolo.>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<