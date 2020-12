Milan, i precedenti con l’arbitro Mariani

MILANO – Domenica pomeriggio, al Mapei Stadium, sarà l’arbitro Maurizio Mariani a dirigere l’incontro fra Sassuolo e Milan, valido per il tredicesimo turno di campionato. Sono 10 i precedenti della squadra rossonero con il fischietto di Aprilia, l’ultimo nel derby vinto lo scorso 17 ottobre. Il bilancio è di sei successi, due pareggi e altrettante sconfitte. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<