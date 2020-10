Milan, giovedì si torna in campo: spazio a Tonali e Brahim

MILANO – Archiviata la bellissima vittoria nella stracittadina contro l’Inter, i giocatori rossoneri devono subito iniziare a preparare il prossimo impegno, in programma tra quattro giorni appena. Giovedì, infatti, c’è la sfida in terra scozzese con il Celtic, valida per la prima giornata del Girone H di Europa League. Verosimilmente mister Pioli cambierà due o tre elementi rispetto alla formazione schierata ieri nel derby. A centrocampo scalpita Sandro Tonali per una maglia da titolare, mentre Brahim Diaz potrebbe prendere il posto di Rafael Leao nel ruolo di ala sinistra. Anche Samu Castillejo ha delle possibilità di partire dal primo minuto: in quel caso gli farebbe spazio Saelemaekers a destra. Ibra, nonostante gli impegni ravvicinati, dovrebbe di nuovo guidare l’attacco, con Colombo pronto a entrare nella ripresa. Nel reparto difensivo scelte ancora obbligate a causa delle assenze di Gabbia, Duarte, Conti e Musacchio.