Milan, giovedì ampio turnover: davanti spazio a Colombo e Maldini

MILANO – Passata agli archivi anche la decima partita di campionato, vinta a Marassi ai danni della Sampdoria, il Milan è chiamato a tornare in campo giovedì sera a Praga. Contro lo Sparta è in programma l’ultimo turno del girone H d’Europa League, ma la squadra rossonera ha ottenuto la scorsa settimana l’accesso ai sedicesimi di finale. La compagine ceca, dal canto suo, è già eliminata. Una partita, quindi, che ha ben poco da dire, nonostante sia ancora aperta la lotta per il primo posto. Per ottenerlo, però, al Milan non basta vincere con lo Sparta Praga, ma occorre che il Celtic riesca a fermare il Lille. Possibilità piuttosto remota. Proprio per questo mister Pioli farà verosimilmente ampio turnover. Davanti spazio a Colombo con Maldini alle sue spalle, mentre Hauge scalpita per una maglia da titolare sulla fascia sinistra. Krunic a centrocampo dovrebbe far rifiatare Kessié, così come è probabile che venga concesso riposo ad almeno uno fra Calabria e Theo Hernandez in difesa. In porta occasione per Tatarusanu. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<