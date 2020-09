Milan, fissata l’ultima amichevole prima dell’inizio della nuova stagione

MILANO – Archiviate le prime due amichevoli stagionali con Novara e Monza, la squadra di Stefano Pioli si prepara a disputare anche la terza contro il Vicenza, in programma dopodomani nel centro sportivo di Milanello. Inoltre, stando a ciò che ha appena riferito Sky Sport, il club rossonero avrebbe fissato un’altra amichevole per domenica prossima, contro il Chievo. Sarà l’ultimo appuntamento per il Milan prima di iniziare ufficialmente la nuova stagione, con la sfida d’Europa League che andrà in scena giovedì 17 settembre in Irlanda. Ma attenzione perché, in queste ore, è arrivata anche un’altra clamorosa novità per il mercato rossonero. Idea da 45 milioni di euro, tutto confermato: “Maldini ha fatto l’offerta!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA