Milan F, Rinaldi: “Chiudiamo il 2020 al secondo posto. La nostra arma è stata la testa”

MILANO – Con la vittoria ottenuta ieri ai danni del Sassuolo, il Milan Femminile ha chiuso il suo 2020 calcistico. Tramite delle dichiarazioni rilasciate in un post sul suo profilo Instagram, Deborah Salvatori Rinaldi, calciatrice rossonera, ha analizzato il rendimento della squadra allenata da Maurizio Ganz: "È finito così il nostro 2020 sul campo. Miglior difesa e secondo posto. È stato un anno difficile per tutti. Sacrifici. Stop. Ripartenze. Dedizione. Pazienza. Fisicamente abbiamo tenuto duro ma è stata la testa la nostra grande arma. Qui parlo di calcio…ma ognuno di noi ha affrontato tanto altro. Quello che possiamo fare è regalarvi qualche emozione e non vediamo l'ora di continuare nel 2021".