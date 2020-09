Milan, ecco quando dovrebbe rientrare capitan Romagnoli

MILANO – Infortunatosi lo scorso luglio al flessore nella sfida di campionato contro il Sassuolo, Alessio Romagnoli è finalmente sulla via del ritorno in campo. Il capitano rossonero sicuramente salterà le prime due partite della nuova stagione, domani contro lo Shamrock in Europa League e lunedì prossimo con il Bologna in Serie A, ma dovrebbe farcela a tornare a disposizione di mister Pioli per la gara contro il Crotone, in programma domenica 27 settembre. Il rientro del numero 13 è quindi previsto per fine mese, in occasione della seconda giornata del nuovo campionato.