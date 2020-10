Milan, ecco perché Bakayoko non è tornato

MILANO – All’inizio del mercato Tiémoué Bakayoko era l’obiettivo numero uno in casa rossonera. Il Milan voleva riportarlo all’ombra del Duomo e aveva anche trovato l’accordo col giocatore. Il Chelsea, che aveva accettato la cessione in prestito, sparava alto per la cifra del riscatto, ma l’intesa non era comunque lontana e l’affare si poteva chiudere positivamente. Eppure, il Milan e Bakayoko non si sono riabbracciati. Stando a TMW, i motivi sarebbero due: il grande investimento fatto dal club rossonero per acquistare Sandro Tonali e la permanenza di Rade Krunic. Per queste ragioni i dirigenti meneghini non avrebbero voluto portare a termine la trattativa per Bakayoko che, dal canto suo, si è trasferito al Napoli alla fine della campagna acquisti, con la formula del prestito secco.