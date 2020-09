Milan, ecco il piano per provare a prendere Chiesa

MILANO – Non è facile, ma il Milan vuole provare fino in fondo ad acquistare Federico Chiesa. L’esterno classe 1997 è ormai un vero obiettivo, anche se al momento non c’è una concreta trattativa con la Fiorentina che, dal canto suo, spera ancora di convincerlo a rinnovare. Tuttavia, arrivato a ventitré anni, Chiesa è determinato a fare il salto di qualità e non sembra disposto a sedersi al tavolo per discutere di un nuovo contratto con la società gigliata. La volontà di andare via da parte del calciatore gioca indubbiamente a favore del Milan che, stando a Tuttosport, vorrebbe proporre alla Fiorentina una contropartita tecnica.

Il patron viola Rocco Commisso valuta Chiesa almeno 60 milioni di euro: per abbassare la cifra, Maldini e Massara starebbero pensando di inserire nell’affare il cartellino di Lucas Paquetà, centrocampista particolarmente gradito al club toscano. La trattativa non è ancora cominciata, ma il piano per provare a prendere Chiesa è già stato stilato.