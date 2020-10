Milan, domani Ibrahimovic riprenderà gli allenamenti

MILANO – Una bellissima notizia è giunta ieri per quel che riguarda Zlatan Ibrahimovic, guarito totalmente dal Covid-19. Questa mattina l’attaccante svedese si è recato nel centro sportivo di Milanello, dove non si è allenato ma ha incontrato mister Pioli e i compagni di squadra che non sono impegnati con le loro nazionali per un breve confronto. Come riferisce TMW, Ibra ricomincerà ad allenarsi domani, a sei giorni dal derby. Proprio per la stracittadina Pioli ritroverà sia Zlatan che Romagnoli, mentre per Rebic occorre attendere qualche giorno ma la sensazione è che verrà quantomeno portato in panchina.