MILANO – Diogo Dalot è ormai un nuovo giocatore rossonero. Come riferisce TMW, qualche istante fa il difensore portoghese è uscito da Casa Milan, dove ha firmato il contratto. Adesso si attende soltanto il comunicato ufficiale da parte del club meneghino. Tuttavia Dalot potrebbe non essere l’unico rinforzo per Pioli nel reparto arretrato: nelle prossime ore, infatti, il Milan potrebbe ingaggiare anche Antonio Rudiger.