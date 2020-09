Milan, contro il Bologna torna Ante Rebic: la probabile formazione

MILANO – Archiviato il primo impegno ufficiale della stagione, coinciso con la vittoria in Europa League sul campo dello Shamrock Rovers, il Milan deve subito prepararsi per il debutto in campionato. Lunedì sera la squadra di Stefano Pioli affronterà a San Siro il Bologna e, rispetto a ieri, ci sarà verosimilmente un solo cambio nella formazione iniziale. Tornerà infatti a disposizione Ante Rebic, assente in Irlanda a causa della squalifica di tre turni nelle competizioni europee. Il croato sarà regolarmente in campo contro i felsinei, sulla fascia sinistra che ieri era occupata da Alexis Saelemaekers. Ancora fuori gli infortunati Conti, Romagnoli e Musacchio, mentre Leao è in isolamento domiciliare per aver contratto il Covid. Brahim Diaz e Tonali, invece, saranno convocati ma difficilmente scenderanno in campo dal primo minuto. Di seguito, la probabile formazione rossonera.

(4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic.