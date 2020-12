Milan, Conti non convocato per scelta tecnica: cessione vicina

MILANO – In vista della sfida di questa sera contro il Celtic in Europa League, Andrea Conti è stato escluso dalla lista dei convocati. Tuttavia, stando a quel che riporta Tuttomercatoweb, si tratterebbe di una scelta tecnica da parte di Stefano Pioli. Nessun guaio fisico, dunque, per il terzino destro classe ’94, ma una decisione ben precisa da parte del tecnico rossonero. In questa stagione, complici anche gli infortuni e le ottime prestazioni di Davide Calabria, Conti non è stato praticamente mai schierato in campo, ma la scelta fatta oggi da Pioli lasciare pensare che tra i due ci sia ormai una rottura. Durante il mercato di gennaio, dunque, l’ex atalantino potrebbe lasciare il Milan per cercare spazio altrove. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA